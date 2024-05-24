

وقّعت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت اتفاقية تعاون مع شركة CALDERA للطاقة والبيئة، وذلك يوم الأربعاء في مبنى الإدارة الجامعية ـ بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور كل من: عميد كلية الدراسات العليا بالإنابة د.أحمد المخيال، والعميد المساعد للتخطيط والتطوير د.محمد السماوي ـ بالإنابة، وممثل عن مكتب الاستشارات والتدريب بالكلية، كما حضر عن شركة CALDERA للطاقة والبيئة المؤسس والمدير التنفيذي د.عمار الإبراهيم، ومدير الشؤون الإدارية والمالية يوسف الوتار.



وتهدف الاتفاقية إلى مد جسور التعاون البحثي من خلال دعم المشاريع الطلابية بالكلية وتدريب الطلبة ليصبحوا خبراء في مجالاتهم مستقبلا. ويتضمن هذا التدريب تعريف طلبة الدراسات العليا بالتحديات الموجودة في سوق العمل بمشاريع الطاقة والصناعة والبيئة، ومن ثم دعمهم لمواجهة تلك التحديات في إطار البحث العلمي.



وتتضمن هذه الاتفاقية حصول الطلبة على التدريب النظري والعملي المناسب لمشاريعهم، والذي سينتج عنه نشر ورقة بحث علمية لكل طالب.