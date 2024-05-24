

استضاف قسم العمارة بكلية العمارة الممتحن الخارجي رئيس قسم العمارة في جامعة سيدني للتكنولوجيا د. دانيال باربر، وذلك لتقييم وتحكيم مشاريع التخرج لطلبة قسم العمارة والتي أشرف عليها أعضاء هيئة التدريس في القسم وهم د.ريم العيسى ود.مي الأنصاري، ود.دلال الساير، حيث حضر عدد من المحكمين المعماريين من جهات عمل مختلفة داخل الكويت وأعضاء الهيئة التدريسية بقسم العمارة، وتم عرض عدد من المشاريع الإبداعية التي بدأت بفكرة على الورق حتى وصلت إلى مجسم نهائي.



ومن خلال الزيارة التي قام بها أ.د.باربر، قدم محاضرة بعنوان Thermal Practices بحضور القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا د.عادل العنزي والقائم بأعمال رئيس قسم العمارة د. شيخة المباركي وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، والتي نقل من خلالها خبراته العلمية في الهندسة المعمارية وأبحاثه ودراساته العلمية التي تهم أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وفي نهاية الزيارة قدم دراسة مفصلة عن مشاريع الطلبة الخريجين ومدى تطبيقهم للأساسيات والخطوات المعمارية لتصميم مشاريعهم ونقاط القوة والضعف التي ظهرت في المشاريع، وذلك بهدف تطوير مخرجات كلية العمارة والتي تساعد على صيانة الاعتماد الأكاديمي لقسم العمارة.