

القاهرة - ناهد إمام



قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال، إن المصلحة استحدثت مؤخرا مركز دعم فني مجاني ليمد يد العون للممولين، ويساعدهم في حل المشكلات التقنية التي تواجههم عند الدخول على منظومة الإيصال الإلكتروني.



وأضافت أن مركز دعم التحول الرقمي يقدم العديد من خدمات الدعم الفني حول منظومة الإيصال الإلكتروني، مثل تقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولي، حيث يتم التأكد من كود النشاط الدولي الخاص بالممول على المنظومة، وفي حال الخطأ يتم تصحيحه من قبل المصلحة ومن ثم إضافته على جهاز نقاط البيع POS.



وأشارت إلى أنه يمكن تفادي ذلك من خلال مطابقة الممول لكود النشاط الدولي المضاف على البطاقة الضريبية أو وثيقة البيانات.



وأوضحت أن مركز الدعم يقوم أيضا بشرح عملية التكويد للممول وفي حالة استمرار عدم قدرة الممول على إضافة الأكواد يتم إحضار جهاز الـ POS مباشرة لمركز التحول الرقمي ومساعدة الممول في عملية التكويد، كما يتم تقديم الدعم لحل المشكلات الخاصة بأجهزة الـ POS للوقوف على المشكلات وحلها.