قالت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة هيرو مصطفى، إن مصر تعد شريكا لا غنى عنه في جهودنا لإنشاء منطقة أكثر استقرارا وازدهارا. وأضافت: «ومن غزة إلى السودان إلى ليبيا، تعد مساهمات مصر في الأمن والاستقرار الإقليميين غير عادية، معربة عن التطلع إلى استمرار شراكة بلادها ومصر في هذه القضايا». جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة الأميركية بالقاهرة مساء أمس الاول، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة.



وأكدت أن: «تحقيق السلام في الشرق الأوسط غير ممكن من دون الشراكة التي تجمعنا مع شركائنا الإقليميين». وأوضحت أن الشراكة بين البلدين أعمق بكثير، حيث يعمل الأميركيون والمصريون كل يوم لتعزيز الازدهار الاقتصادي، وتعزيز التعليم، وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتوفير التدريب على اللغة الإنجليزية ومهارات العمل لآلاف الشباب المصريين.