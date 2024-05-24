

بدأ المخرج كريم العدل والمؤلف أحمد عادل التحضير للجزء الثاني من مسلسل «أزمة منتصف العمر»، والذي حقق النجمان ريهام عبدالغفور وكريم فهمي من خلاله نجاحا كبيرا وقت عرضه على منصة «شاهد».



وكشف مؤلف العمل، حسب مجلة «لها»، عن مفاجأة في الجزء الثاني، حيث أكد غياب نجمي الجزء الأول عنه، لا بل جميع نجومه، لافتا إلى أن ما يربط الجزأين هو الاسم فقط، حيث تدور أحداث الجزء الثاني حول قصة مختلفة بأبطال جدد، وأن الشركة المنتجة بدأت فعلا في ترشيح أبطال المسلسل والتعاقد معهم.



ومسلسل «أزمة منتصف العمر»- الجزء الأول كان من بطولة: ريهام عبدالغفور، كريم فهمي، رنا رئيس، هند عبدالحليم، عمر السعيد، ركين سعد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي، سلوى محمد علي، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل.



من ناحية أخرى، بدأت ريهام عبدالغفور تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد «كتالوغ»، والذي يشارك فيه الفنانون: محمد فراج، بيومي فؤاد، سماح أنور، وصدقي صخر.