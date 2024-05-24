

القاهرة - محمد صلاح



أطلقت الفنانة مي عز الدين مسابقة خاصة عبر تطبيق «التيك توك»، طلبت فيها تقليد مشهدها مع الفنان محمد عادل إمام من مسلسل «دلع البنات»، ووعدت الفائزين بإعادة نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كخطوة لدعم المواهب الشابة.



واختارت مي المشهد الشهير الذي يجمعها ومحمد إمام وهي تسأله عن أسباب خلع دبلة الخطوبة، وعلقت عليه: «فين دبلتك يا إبراهيم؟»، وتابعت بتفاصيل المسابقة، قائلة: «كل واحدة تقولها لخطيبها بنفس الأداء».



وتابعت: «أحب المسلسلات إلى قلبي، الأسبوع ده كل تيك توكر هيعملوا المشهد ده حلو هشيره هنا.. في انتظار المواهب».



يذكر أن مي عز الدين كانت مفاجأة الحلقة الأخيرة من مسلسل «كوبرا» للفنان محمد إمام الذي عرض في النصف الثاني من رمضان الماضي، وقام إمام بنشر صورة لهما من كواليس التصوير، وعلق عليها: «عشرة العمر ووش السعد، نجمة النجمات مي عزالدين احلى قفلة للمسلسل، مبسوط جدا بيكي وكان واحشني الشغل معاكي، شكرا على جمالك وحلاوتك».



وتعاونت مي عز الدين مع محمد إمام لأول مرة في مسلسل «دلع البنات» الذي عرض عام 2014، من بطولة: كندة علوش وريم البارودي وسناء يوسف ونضال الشافعي، وقدمت شخصية الفتاة الشعبية «كوريا».