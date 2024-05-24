

أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل». وذكرت في بيان صحافي ان ‏«خدمات تنفيذ الأحكام» تتضمن الاستعلام عن الأحكام المقيدة لإنجاز المعاملة وإصدار شهادة براءة الذمة من تنفيذ الأحكام. ‏وتؤكد الوزارة انها مستمرة في إطلاق الخدمات الإلكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي تواكبا مع ما تشهده قطاعات المؤسسة الأمنية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، واستكمالا لخطوات الوزارة نحو التحول الرقمي وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.