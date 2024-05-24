

عبدالكريم أحمد



ألغت دائرة جنح التمييز حكما قضى بحبس مواطنة لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابها مع إلزامها بتقديم تعهد تلتزم فيه بحسن السلوك، وبدون كفالة، وذلك عن تهمة إصدار شيك بلا رصيد.

وذكر وكيل المتهمة المحامي أحمد الأحمد، أن الشركة المدعية تقوم بإقراض المواطنين بقروض الربا الفاحش بفائدة تصل إلى 8 أضعاف المبلغ المقترض، وتقوم بتوقيعهم على أكثر من شيك للمعاملة الواحدة، ثم تقدم الشيكات إلى النيابة بمبالغ تفوق ما اقترضوه بأضعاف كثيرة.

وأشار الأحمد إلى أنه دفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد بحق موكلته، وبعلم الشركة المستفيدة بعدم وجود رصيد في حسابها وقت الاتفاق معها وإصدارها الشيك.

وأضاف أنه قدم للجهات المختصة شكوى اتهم فيها الشركة بالابتزاز والربا الفاحش، مفيدا بأن موكلته اقترضت نحو 5 آلاف دينار وفوجئت بمطالبتها بمبالغ تجاوز 35 ألف دينار.