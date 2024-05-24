

منصور السلطان



تمكن رجال دوريات مديرية أمن الأحمدي مساء أمس، من ضبط 3 وافدين بحوزتهم مواد مخدرة وأدوات للتعاطي ومبلغ مالي في منطقة المهبولة.

رجال دوريات مديرية أمن الاحمدي وخلال تجولهم مساء أمس في منطقة المهبولة اشتبهوا في سيارة بها 3 أشخاص حاول قائدها الفرار فور مشاهدته دورية الشرطة، وبعد اللحاق بها وإجبار قائدها على التوقف بدت عليهم علامات الخوف والارتباك، وبعد تفتيشهم ذاتيا عثر بحوزتهم على مواد مخدرة وأدوات التعاطي بالإضافة إلى مبلغ مالي.



وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم يتاجرون ويتعاطون المواد المخدرة، وأنهم كانوا في طريقهم لبيع المخدرات المضبوطة، وعليه تمت إحالتهم والمواد المخدرة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.