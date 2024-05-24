

منصور السلطان



تمكن رجال المباحث الجنائية من توقيف شخص ينتحل شخصية رجل أمن ويسلب الوافدين في مناطق الفحيحيل وأبوحليفة والمهبولة، وذلك من خلال كمين نصب له في منطقة أبوحليفة.



ووفق مصدر أمني، أفاد بأنه بعد تزايد قضايا السلب ضد الوافدين من قبل شخص ينتحل صفة رجل أمن في مناطق الفحيحيل وأبوحليفة والمهبولة وسلب هواتفهم النقالة ومبالغ مالية، قام رجال المباحث الجنائية بعمل بحث وتحر عن شخصية المتهم، حيث تبين انه في العقد الثالث من عمره وعاطل عن العمل، فتم عمل كمين له في منطقة أبوحليفة وتم ضبطه وبحوزته بعض المسروقات.

وخلال التحقيق مع المتهم اعترف بأنه قام بأكثر من 12 عملية سلب بالقوة منتحلا صفة رجل أمن، وأنه يقوم بصرف الأموال على تعاطي اللمخدرات. هذا، وتمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.