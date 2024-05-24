تفعيل الشراكة المجتمعية وفق تطلعات المواطن وبما يجعله شريكاً أساسياً في البناء والتطوير



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ضرورة التواصل الدائم بين المحافظات والمواطنين وتفعيل الشراكة المجتمعية بالشكل الذي يتطلع إليه المواطن ويجعله شريكا أساسيا في البناء والتطوير.



جاء ذلك في تصريح للشيخ فهد اليوسف نقله بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بـ«الداخلية» عقب اجتماع عقده أمس مع المحافظين بحضور رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي.



وذكر البيان أن الشيخ فهد اليوسف أعرب خلال الاجتماع عن ترحيبه وتقديره للجهود التي يبذلها المحافظون في خدمة الوطن والمواطنين.



وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة وآلية التعاون والتنسيق بين المؤسسة الأمنية والمحافظات وسبل تعزيزها بما يخدم الملفات الأمنية والاجتماعية.