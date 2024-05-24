

يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي كاظمة على القادسية 31- 26 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري اليد الممتاز، ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 24 نقطة، فيما بقي القادسية على رصيده السابق 25 نقطة. وفي مباراة ثانية فاز برقان على السالمية 38-34 ورفع رصيده إلى 18 نقطة، وبقي السماوي على رصيده السابق 21 نقطة.

كما واصل الكويت صدارة الترتيب العام برصيد 28 نقطة اثر فوزه على العربي 32-22 ويبقى العربي على رصيده السابق 19 نقطة. وفي السياق ذاته، وعلى الصالة نفسها، تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة الثالثة من البطولة، حيث يواجه برقان العربي في الـ 4:30 مساء، فيما يلتقي السالمية مع القادسية في الـ 6:00 مساء، ويلعب الكويت مع كاظمة في الـ 7:30 مساء.