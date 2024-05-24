

هادي العنزي



ظفر الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية بكأس الاتحاد في نسخته الـ 58، بعدما تغلب على نظيره كاظمة 97-92 في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ليرفع «الأصفر» رصيده بعدد مرات الفوز إلى 26 مرة.



حضر المباراة النهائية مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة ضاري برجس، ونائب رئيس مجلس إدارة القادسية الشيخ فهد طلال الفهد، وأمين السر العام حسن أبوالحسن، وأمين السر العام بنادي كاظمة يوسف بوسكندر، وعدد كبير من الشخصيات الرياضية وجمهور غفير.



وجاءت المباراة النهائية مثيرة بتفاصيلها، ومتكافئة من حيث المستوى الفني بين الفريقين، ولم تحسم النتيجة النهائية على اللحظات الأخيرة من المواجهة، وتقدم كاظمة في الربع الأول للمباراة 14-11، وحافظ على أفضليته النسبية حتى انتهاء النصف الأول من القمة الكبيرة 36-32، لكن الحال تغير رأسا على عقب في النصف الثاني من المباراة، دخل لاعبو القادسية بروح عالية وأداء مختلف ليخرجوا متقدمين بفارق 5 نقاط (60-55)، وفي الربع الأخير تشبث «الأصفر» بتقدمه، ليخرج فائزا في واحدة من أفضل مباريات الموسم.



برجس: مسك الختام



من جانبه، بارك ضاري برجس لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القادسية والجهازين الفني والإداري للفريق واللاعبين وجماهير النادي بفوزهم بالكأس، وقال: «إن عودة القادسية إلى منصات التتويج بعد غياب 6 أعوام من شأنها المساهمة في تطوير كرة السلة، وقد سعدنا بمشاهدة مباراة مميزة بين فريقين كبيرين قدما الكثير لكرة السلة الكويتية، وبما يعكس الصورة المشرقة والتطور الكبير الذي تشهده كرة السلة الكويتية، وليكون نهائي الكأس مسك ختام موسم مميز»، كما شكر مجالس إدارات الأندية التي شاركت بمسابقات الموسم الرياضي 2023-2024، وجميع من ساهم بإنجاح الموسم عبر تعاون مثمر وتنسيق مشترك.



الفهد: عمل جماعي



من جهته، أكد الشيخ فهد طلال الفهد، أن فوز القادسية بكأس سمو الأمير لكرة القدم وكأسي كرة السلة والطائرة جاء نتيجة عمل متقن من الأجهزة الإدارة والفنية واللاعبين. وقال: «كل الشكر والتقدير للجهاز الإداري الذي قام ببناء فريق قادر على المنافسة والتتويج بالألقاب، وقد شهدنا مدى الجودة التي يمتاز بها فريق كاظمة، لكن وبدعم الجماهير تمكنا من الفوز بالكأس الغالية بجدارة».



وأشار إلى أن القادسية تنتظره مشاركات آسيوية وعربية مقبلة، مضيفا:«سوف تزاد خبرة اللاعبين وتتطور إمكاناتهم، وبحضور هذا الجمهور.. القادسية محد يقدر عليه».



كما قال مدرب القادسية أنتوني ستيبنغ: «لقد قدمنا جهدا رائعا في المباراة، وكذلك كاظمة، لكننا قدمنا أكثر منهم وكان هذا هو الفارق، ويمثل الفوز بالكأس الكثير لي وللاعبين، وسعيد بتدريب هؤلاء اللاعبين المتميزين، وأتطلع قدما للموسم المقبل».



اليوسف: نعدكم بالمزيد



أما قائد القادسية صالح اليوسف، فأكد أن جميع أعضاء الفريق قدموا الكثير لأجل الفوز بالكأس، وقال: «تحضرنا مبكرا منذ أغسطس الماضي، وشاركنا في البطولة العربية لرفع الجاهزية، وتجاوزنا العقبات بالإصرار والإرادة، ونعد الجماهير بالمزيد مستقبلا». كما أبدى زميله عبدالمحسن الموسوي سعادته بالفوز، وقال: «كنا نسعى للفوز بإحدى بطولات الموسم الحالي، ونأمل أن تكون هذه البطولة بداية للفوز ببطولات أخرى الموسم المقبل».