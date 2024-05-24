

استقبل سفير دولة الإمارات لدى الكويت د.مطر النيادي، مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الجوية، بحضور أمين السر العام في النادي الكابتن محمد بورحمه وأمين الصندوق أحمد الشلاحي ومدير العلاقات العامة خليفة الفضلي.



وأشاد الشلاحي خلال اللقاء بالدور الفعال والمساهمة القيمة للسفير النيادي التي لعبت دورا كبيرا في إنجاح كثير من الأحداث الرياضية الخليجية في الكويت إلى جانب دعمه اللامحدود في تشجيع الشباب الخليجي للمشاركة في أي تجمعات رياضية للشباب الخليجي وإبراز مشاركاتهم، سواء دخل الكويت أو في دول مجلس التعاون الخليجي.