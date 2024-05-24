

ناصر العنزي



هل يتوج الكويت بطلا لدوري زين الممتاز اليوم أم يرفض القادسية تتويجه ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة الاثنين المقبل؟ هذا ما سنعرفه عقب مواجهتهما المتكافئة على ستاد محمد الحمد ضمن منافسات الجولة التاسعة من مجموعة البطولة، والتي ستشهد لقاءين آخرين يجمعان العربي الثاني برصيد 58 نقطة مع الفحيحيل الخامس بـ 31 نقطة على ستاد صباح السالم، والسالمية الرابع بـ 32 نقطة مع النصر السادس برصيد 25 نقطة على ملعبه ثامر.



ويدخل الكويت المتصدر بـ 63 نقطة وكل الأبواب مفتوحة أمامه للحفاظ على لقبه اليوم وتتويجه بطلا للمرة الـ 19 في تاريخه، حيث انه بحاجة للفوز دون مساعدة الآخرين، كما أن تعثر العربي بالتعادل أمام الفحيحيل سيتوجه بطلا في حال خسارته من القادسية الثالث بـ 51 نقطة، لذلك يدخل أفراد المدرب التونسي المحنك نبيل معلول بمعنويات عالية وحماسة كبيرة لإعلان فوزهم باللقب والاحتفال في ملعب خصمه وأمام ناظري جماهيره التي احتفلت بلقب كأس سمو الأمير الثلاثاء الماضي، لذلك يتوقع أن تكون المواجهة أشبه بالنهائي، فالأبيض يريد الفوز «بذراعه» والأصفر لن يقبل أن يكون جسر عبور لمنافسه الدائم في ملعبه، ولكي لا يفسد عليه فرحته مع جماهيره.



وقد استعد كلا الفريقين ذهنيا وبدنيا للمباراة، إذ يستند المدرب نبيل معلول الى عناصر ذات مهارة وخبرة في التعامل مع الخصم مثل محمد مرهون والمهدي برحمة وعمرو عبدالفتاح ومحمد دحام ويوسف ناصر، في حين ان مدرب القادسية محمد المشعان، والذي صرح عقب الفوز بكأس سمو الأمير بأن النهائي الآخر سيكون اليوم أيضا، يعول على عناصر قادرة على حل الصعاب وفي مقدمتهم المالي ابراهيما تانديا صاحب هدف التتويج وايجيبولا وعيد الرشيدي وفي الدفاع خالد إبراهيم والأرجنتيني فيتور وعبدالعزيز وادي وخلفهم الحارس خالد الرشيدي صاحب أثمن «صدة» والتي جلبت كأس سمو الأمير.



وفي مباراة العربي والفحيحيل، فإن الأخضر بتعادله مع القادسية 1-1 في الجولة الماضية أضاع من بين يديه فرصة الاقتراب من المتصدر وجعلته يعتمد على خصمه اللدود القادسية لإيقاف المتصدر اليوم على أن يفوز اليوم وعلى الكويت الاثنين المقبل، فيما ستكون المواجهة الثالثة بين السالمية والنصر تحصيل حاصل.