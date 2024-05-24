

الدوحة - فريد عبدالباقي



يستهل فريقا الكويت وكاظمة غدا مشوارهما في نهائيات دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة «فاينال 8» لموسم (2023-2024) التي تستضيفها الدوحة للمرة الأولى خلال الفترة من 25 مايو الجاري حتى مطلع يونيو المقبل بصالة لوسيل الرياضية.



يلعب الكويت مع فريق تميل نادو الهندي في 3:00 عصرا، ويواجه كاظمة شهرداري غورغان الإيراني في 6:00 مساء، ضمن مباريات المجموعة الثانية، بينما يلتقي المنامة البحريني مع الحكمة اللبناني في 9:00 مساء ضمن مباريات المجموعة الأولى.



وكانت قرعة البطولة، أسفرت عن وقوع فرق: الكويت حامل لقب الدوري الخليجي مرتين، وكاظمة، وشهرداري غورغان الإيراني، وتميل نادو الهندي (جنوب آسيا)، ضمن المجموعة الثانية، بينما تضم المجموعة الأولى فرق: الرياضي اللبناني، والمنامة البحريني، والحكمة اللبناني، وبي سي أستانا الكازاخستاني (آسيا الوسطى).