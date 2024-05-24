

يحيى حميدان



توصلت إدارة نادي خيطان، إلى اتفاق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الروماني فلورين ماتروك لتجديد التعاقد معه لموسم آخر بعدما قاد «الأحمر والأسود» للبقاء في دوري «زين» الممتاز.

وتعطلت المفاوضات بين الجانبين في الفترة الأخيرة بسبب بعض الشروط التي وضعها المدرب ماتروك، ومنها زيادة القيمة المالية لعقده، كما طالب بإجراء بعض التغييرات على مستوى مساعديه في الجهاز الفني، وهو ما تم الاتفاق عليه.

وأبدى ماتروك رغبته في تجديد دماء خيطان للموسم المقبل من خلال ضم لاعبين محليين أصغر سنا وبإمكانهم تقديم الإضافة اللازمة للفريق. ويرى ماتروك حاجة الفريق «الأحمر والأسود» لنوعية محترفين أجانب أفضل تساعده بتقديم العروض المنتظرة منه، وذلك في ظل عدم ظهور خيطان بالصورة المأمولة خلال الموسم الماضي على الرغم من بقائه في دوري الأضواء.