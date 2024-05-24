

أعلنت «زين» عن رعايتها لاحتفالية نهائي كأس سمو الأمير في نسختها الـ62، التي أقيمت برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وشهدت فوز القادسية بالكأس الغالية بعد تغلبه على السالمية، وذلك بحضور جماهيري ضخم فاق 19 ألف متفرج في ستاد جابر الدولي.



وعلى هامش الاحتفالية، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد هدية تذكارية من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي.



وضمن رعايتها للاحتفالية الضخمة التي أقامها اتحاد الكرة، ساهمت «زين» في تقديم لوحة فنية وطنية مهداة إلى صاحب السمو، شارك فيها الفنانان نبيل شعيل ومطرف المطرف، كما تم تقديم جوائز قيمة للجماهير الحاضرة شملت 4 سيارات و50 جهاز هاتف ذكي.



وشهدت المباراة النهائية المثيرة فوز ناي القادسية باللقب الغالي للمرة الـ17، وبعد انتهاء المباراة، تشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الناديين واللاعبين ومسؤولي الجهاز الفني وطاقم التحكيم بلقاء صاحب السمو الأمير الذي قام سموه بتتويج قائد القادسية بدر المطوع بالكأس الغالية.



وجاءت رعاية «زين» لاحتفالية نهائي كأس سمو الأمير ضمن شراكتها ورعايتها الرسمية لأنشطة اتحاد الكرة خلال المواسم (2022-2026)، والتي تتضمن الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري زين للدرجة الأولى، وكأس سمو الأمير وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).



وتؤمن زين أن لدى مؤسسات القطاع الخاص دور مهم في دعم قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى، لتعزز من الدور الذي يلعبه القطاع الرياضي في تنمية المجتمع.