

القاهرة - محمد سامي



تتجه أنظار عاشقي الساحرة المستديرة في القارة السمراء صوب ستاد القاهرة الدولي غدا السبت في تمام الساعة الـ 8 مساء لمتابعة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري حامل اللقب وضيفه الترجي التونسي، علما أن لقاء الذهاب في رادس قبل أسبوع قد انتهى بالتعادل السلبي، وهو ما يعنى أن «المارد الأحمر» يكفيه الفوز بأي نتيجة للتتويج باللقب الـ 12 في تاريخه.

يدير المباراة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، يعاونه سورو فاستوني من ليسوتو والبوركينابي سايدو تياما فيما يتولى الجزائري لحلو بن براهيم مهمة حكم الفيديو.



ويتسلح الأهلي، الذي يخوض النهائي الخامس تواليا والـ 17 في تاريخه، بسجل خال من الهزائم في مواجهات الترجي، حيث تقابل الفريقان بالقاهرة في 12 مناسبة، تمكن خلالها الأهلي من الفوز في 6 مباريات، وحضر التعادل في مثلهما وقد سجل خلالها 19 هدفا فيما تلقت شباكه 6 أهداف فقط.



وسبق أن تقابل الأهلي والترجي بنهائي «الأبطال» في نسختين سابقتين، إذ كانت الأولى في 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بهدف نظيف، والثانية في 2018، وفاز الأهلي بستاد برج العرب بالإسكندرية 3-1 لكنه خسر في رادس 0-3.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تجهيزاته اليوم للمباراة التي سيغيب عنها الظهير الأيسر المتألق علي معلول الذي أصيب في لقاء الذهاب بقطع جزئي في وتر أكيليس، وحتى الآن لم يحسم المدير الفني السويسري مارسيل كولر خيارات تعويض غيابه، حيث يفكر في واحد من 3 لاعبين هم: كريم فؤاد أو أحمد نبيل كوكا أو كريم الدبيس.

هذا، وأكد مهاجم الأحمر محمود عبد المنعم «كهربا» في تصريحات لموقع النادي، أن شخصية الأهلي ستفرض نفسها من أجل تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، مضيفا: «لقاء الترجي حياة أو موت لنا، فلاعبو الأهلي يظهرون في الأوقات الصعبة خصوصا أننا سنخوض اللقاء على أرضنا ووسط جماهيرنا وهذا الأمر يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا من أجل إسعادهم».



من ناحية أخرى، أعلن اتحاد الكرة المصري تأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2023-24 بسبب معسكر منتخب مصر الذي سينطلق 28 الجاري، وذلك بعد تمسك الأهلي بعدم خوض المباريات دون لاعبيه الدوليين.