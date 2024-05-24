

يسعى العين الإماراتي غدا السبت للعودة إلى منصة التتويج القاري بعد غياب طويل عندما يستضيف نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم على ستاد هزاع بن زايد بالعين، بعدما فاز يوكوهاما مارينوس ذهابا 2-1.



وهو النهائي الرابع الذي يخوضه العين في مسيرته القارية، بينما سيكون الظهور الأول لضيفه الياباني الذي لم يسبق له التأهل إلى المباراة النهائية. ورغم عدم مواجهتهما سابقا إلا في نهائي هذه النسخة، إلا أن المشاركة الأولى لكليهما في دوري أبطال آسيا بشكلها الجديد كانت في 2003، وهي أول نسخة يتأهل فيها العين إلى النهائي ويحقق لقبها بعد فوزه على فريق تيرو ساسانا التايلندي ذهابا 2-0 والتعادل إيابا 1-1.



وإجمالا، تأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 4 مرات خلال 21 عاما، الأولى حقق فيها اللقب عام 2003، علاوة على عامي 2005 عندما خسر أمام الاتحاد السعودي بمجموع المباراتين 5-3 و2016 عندما خسر أمام جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بمجموع المباراتين 3-2. ويرى مدافع العين خالد الهاشمي، أن فريقه يجب أن يلجأ إلى القوة البدنية لمقارعة يوكوهاما مارينوس الياباني غدا. وقال الهاشمي لموقع الاتحاد الآسيوي: «هذه مدارس مختلفة، ومما رأيته من الناحية التكتيكية فهي جيدة جدا. أمام النصر والهلال (السعوديان)، لم يكن قلبا الدفاع في حالة جيدة، لكن أمام الفريق الياباني كان لاعبوه على أعلى مستوى، خاصة في خط الدفاع».



وتابع المدافع الدولي البالغ 27 عاما: «علينا أن نكون حذرين في هذا الجانب، نحتاج إلى مراقبتهم جيدا بخطة رجل لرجل، لأننا نعرف أنهم ليسوا أقوياء كثيرا من الناحية البدنية عندما تشدد الرقابة عليهم وتقاتل بقوة من أجل الكرة».



وناشد الهاشمي جماهير العين بدعم فريقها للتمكن من قلب النتيجة والتتويج للمرة الثانية بعد 2003، في النسخة الأخيرة من النظام الحالي للمسابقة التي ستصبح دوري أبطال آسيا للنخبة بدءا من الموسم المقبل، وقال: «أنا متأكد تماما من أن المشجعين سيشعلون الحماس في الملعب طوال الـ 90 دقيقة، ما أريده منهم أن يكونوا متحمسين على مدار مجريات اللقاء، من الدقيقة الأولى وحتى الثانية الأخيرة».



وختم «يجب علينا أن نكون حذرين من هذا الأمر، وكذلك من الكرات الثابتة، أعتقد أنهم سيعتمدون كثيرا على الكرات الثابتة والهجمات المرتدة».