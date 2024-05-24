

يمني بولونيا النفس بإنهاء الموسم بأفضل نتيجة ممكنة عندما يحل ضيفا على جنوى اليوم الجمعة في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وقد بصم بولونيا بقيادة مدربه لاعب وسط إنتر ميلان وباريس سان جرمان الفرنسي الدولي السابق تياغو موتا، على موسم رائع حجز من خلاله بطاقته إلى مسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الأولى منذ 59 عاما.



ويتقاسم بولونيا المركز الثالث مع يوفنتوس برصيد 68 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف للأول الذي فرط في فرصة فض الشراكة مع فريق «السيدة العجوز» الاثنين الماضي عندما تقدم بثلاثية نظيفة حتى الدقيقة 76، قبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف في الدقائق الـ 15 الأخيرة.



ويرغب بولونيا في استعادة نغمة الانتصارات لتعزيز موقعه في المركز الثالث على أمل إنهاء الموسم على منصة التتويج من خلال الضغط على يوفنتوس الذي يستضيف مونتسا غدا السبت.



ويلعب غدا ايضا ميلان مع ضيفه ساليرنيتانا في مباراة هامشية لن تؤثر على احتلال «الروسونيري» المركز الثالث، الذي يحتله حاليا برصيد 74 نقطة، وكذلك الأمر بالنسبة لساليرنيتانا بعدما تأكد هبوطه إلى «السيريا بي».