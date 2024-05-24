

الدوحة - فريد عبدالباقي



تتجه الأنظار الليلة صوب ستاد «المدينة التعليمية» الذي يستضيف نهائي النسخة الـ 52 من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم 2024 بين ناديي السد وقطر في 7:00 مساء، وذلك تحت قيادة فنية قطرية خالصة، حيث يقود تدريب السد المدرب وسام رزق، فيما يقود تدريب نادي قطر المدرب يوسف النوبي، كما ستكون المواجهة هي الأخيرة للمهاجم الجزائري بغداد بونجاح بقميص نادي السد، وذلك بعد أن قرر مغادرة النادي القطري بعد 9 سنوات قضاها بين جدران نادي السد، ليقترب من خوض تجربة جديدة في دوري روشن للمحترفين عبر بوابة نادي الشباب مطلع الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع السد.



ويتطلع نادي السد الأكثر تتويجا بالكأس بـ 18 لقبا، مبتعدا بفارق كبير عن العربي أقرب مطارديه في سجل الأبطال بـ 9 ألقاب، وتحقيق الثنائية هذا الموسم بعد فوزه بلقب الدوري القطري، ويعود آخر تتويج لنادي السد بالكأس عام 2021 على حساب الريان، وخسر السد نهائي النسخة الماضية أمام العربي 0-3.



ويدرك المدرب وسام رزق أن خسارته لقب الكأس الليلة تعني فقدان منصبه كمدير فني، بالرغم من حصوله على لقب الدوري القطري هذا الموسم، ولكن هناك اتجاها بتعيين مدير فني أجنبي يتولى مهمة تدريب السد الموسم المقبل. ويبحث نادي قطر عن العودة مجددا إلى منصات التتويج بعد سنوات عجاف، حيث يعود آخر لقب إلى العام 1976 في النسخة الرابعة. ويملك نادي قطر دافعا إضافيا من أجل الظفر باللقب، الذي سيمنحه مقعدا مباشرا في دوري أبطال آسيا للنخبة التي استحدثها الاتحاد الآسيوي، لتنطلق نسختها الأولى اعتبارا من الموسم المقبل 2024-2025 بمشاركة أفضل 24 ناديا في القارة، في حين كان السد قد ضمن المشاركة المباشرة في البطولة الآسيوية الجديدة بصفته بطلا للدوري القطري.



عرض قطري لـ «السولية»



وكشفت مصادر مطلعة عن تلقي لاعب الأهلي المصري عمرو السولية عرضا للاحتراف في أحد الأندية القطرية خلال الميركاتو الصيفي ليكون المحترف المصري الثاني في الدوري القطري بعد احتراف حمدي فتحي بصفوف الوكرة مطلع الموسم الجاري.



واقترب نادي الوكرة من التعاقد مع المدرب الإسباني ميغيل أنخيل لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفا للمدرب القطري علي رحمة المري الذي سيعود إلى منصبه الأساسي كمساعد مدرب رغم قيادته للفريق لتحقيق لقب كأس قطر للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على الريان بهدف نظيف في المباراة النهائية.