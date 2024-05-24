

يواجه ريال مدريد نظيره ريال بيتيس غدا السبت على ستاد سانتياغو برنابيو، في الجولة الـ 38 الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورغم أن «الملكي» حسم التتويج بلقب «الليغا» قبل عدة جولات، تحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة لعشاق الريال، خاصة أنها ستكون البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته بملعب ويمبلي مطلع الشهر المقبل.



ويهدف الريال الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 94 نقطة، إلى تحقيق الفوز بالمباراة والظهور بأفضل شكل ممكن، لكي يطمئن جماهيره قبل المواجهة المرتقبة أمام دورتموند.



ويدخل الريال مباراة بيتيس بمعنويات مرتفعة، لاسيما أنه لم يخسر خلال الأشهر الأربعة الماضية في أي مسابقة، وتتضمن هذه الفترة تحقيق الفوز في ست مباريات من أصل ثمان في كل المسابقات.



وشهدت آخر ثلاث مباريات للريال تسجيله عددا كبيرا من الأهداف، بواقع 13 هدفا، لكن شباكه تلقت أربعة أهداف، وكان ذلك في مباراة واحدة عندما تعادل مع فياريال 4-4، ولكن بعد خروج الفريق بشباك نظيفة في ثلاث مباريات من آخر خمس مواجهات، يبدو أنه سينهي الموسم كأقوى خط دفاع في مسابقة الدوري.



ولن تشهد الجولة الأخيرة من المسابقة أي صراعات على التأهل للعب في أوروبا، بعدما حسمت الفرق مشاركتها من الجولة الماضية، وسيشارك في دوري الأبطال الريال وبرشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد، فيما سيشارك في الدوري الأوروبي بلباو وريال سوسييداد، فيما يشارك بيتيس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.



وبالمثل، لن يكون هناك أي صراع على البقاء بعدما تأكدت الفرق الهابطة من دوري الدرجة الأولى وهي: ألميريا، صاحب المركز الأخير، وغرناطة صاحب المركز قبل الأخير، وقادش صاحب المركز الثالث من القاع.



وتقام غدا ايضا عدة مباريات يلتقي خلالها أوساسونا مع فياريال، وريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، وألميريا مع قادش، ورايو فايكانو مع أتلتيك بلباو، وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء جيرونا مع غرناطة.