

تتجه الأنظار غدا السبت نحو ملعب «ويمبلي» الشهير في العاصمة الانجليزية لندن الذي سيحتضن لقاء «الديربي» بين الجارين مان يونايتد ومان سيتي في المباراة النهائية لكأس إنجلترا أقدم المسابقات الكروية في العالم.



وينتظر مان سيتي كتابة التاريخ مجددا غدا بعدما أصبح أول فريق إنجليزي يحقق الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات متتالية.



وتعد هذه المرة الثانية تواليا التي يتقابل فيها «السيتي» مع «اليونايتد» في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تقابلا في ختام الموسم الماضي وانتهت المواجهة بفوز «السماوي» 2-1، وهذا لم يحدث منذ مواجهة بلاكبيرن أمام كوينز بارك في 1884 و1885.



ولم يكتف فريق المدرب جوسيب غوارديولا بذلك مثلما لم يكتف بتحقيقه الثلاثية التاريخية، وبأنه أصبح أول فريق إنجليزي يحقق الخماسية التاريخية، بل يهدف إلى دخوله التاريخ من أوسع أبوابه.



ويسعى مان سيتي أن يكون أول فريق يحصد لقب الدوري وكأس الاتحاد في عامين متتاليين.



على الجانب الآخر، سيفعل مان يونايتد كل ما بوسعه ليتمكن من الخروج من الموسم الحالي بكأس الاتحاد الإنجليزي.



لم ينجح مان يونايتد في الانتصار على «السيتي» سوى مرة واحدة فقط في آخر سبع مباريات جمعت الفريقين، وفاز مان سيتي ست مرات من ضمنهم آخر ثلاث مرات ويمكن أن تصبح أربع مرات متتالية وآخر مرة حدث ذلك كان بين عامي 2013 و2014.



وأثار مدافع مان يونايتد، هاري ماغواير، الشكوك حول مشاركته بالمباراة النهائية.



وقال ماغواير في تصريحات نقلتها صحيفة «مترو» البريطانية: «من الواضح أن تعرضي للإصابة بهذا الوقت أمر مخيب للآمال». وأكمل: «ما زلت لا أعرف ما إذا كنت سأكون جاهزا أم لا، آمل أن أكون جاهزا للمشاركة مع مان يونايتد بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي».