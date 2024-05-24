

أصبح الجناح النيجيري أديمولا لوكمان رمز نجاح أتالانتا في أعظم أمسية بتاريخ النادي الإيطالي، عندما سجل ثلاثية نظيفة في مرمى باير ليفركوزن بطل ألمانيا، منحته أول لقب قاري، في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم.



وصل ليفركوزن إلى العاصمة الإيرلندية دبلن وبرصيده 51 مباراة دون أي خسارة، في رقم قياسي مميز وعلى مقربة من ثلاثية تاريخية، بعد بلوغه أيضا نهائي كأس ألمانيا، لكن الساحة خلت لأتالانتا تحت اشراف المدرب المحنك جانبييرو غاسبيريني الذي حصد أخيرا المكافأة الكبرى.



لم يكن لوكمان مرشحا على الاطلاق لأن يسجل أول ثلاثية (هاتريك) في نهائي مسابقة قارية منذ 1975، لكن النيجيري عبر عن دهاء وحنكة غاسبيريني التدريبية التي سمحت لناد متواضع لم يحرز بتاريخه سوى لقب الكأس المحلية عام 1963، بأن يخرج من عباءة جاريه العملاقين إنتر وميلان.



ولد لوكمان في إنجلترا وهو ثمرة أكاديمية ناشئي نادي تشارلتون الذي باعه لإيفرتون قبل الانضمام إلى لايبزيغ الألماني، لكنه عانى مع الناديين لإيجاد فرصة اساسية، فانتهى به الأمر معارا مع فولام وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي.



كان مدير الرياضة السابق في أتالانتا لي كونغرتون سبب قدومه إلى أتالانتا، بعد أن عمل سابقا في ليستر.



سيبقى اسمه خالدا في شمال إيطاليا، بعد أن رسم ثلاثية أهم فوز بتاريخ أتالانتا الممتد 116 سنة.



قال غاسبيريني «لم يتخيل أحد أن بمقدوره إحراز هذا التقدم».



وتابع «حقق شيئا سيبقى خالدا في كتب كرة القدم. قدم نفسه كلاعب رائع منح فريقه الفوز».



وقد رفعت ثلاثيته رصيده مع «لا ديا» إلى ثلاثين هدفا في موسمين، كما ساهم في ايصال منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس أمم إفريقيا مطلع السنة، حيث خسر أمام ساحل العاج المضيفة.



وسجل لوكمان الأهداف الثلاثة «هاتريك» في شباك باير ليفركوزن في الدقائق 12 و26 و75.