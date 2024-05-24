بيعت ريشة نادرة من طائر «الهويا» النيوزيلندي المنقرض بمبلغ 46.521 دولارا نيوزيلنديا، ما يعادل نحو 28 ألف دولار أميركي، ما يجعلها أغلى ريشة في العالم على الإطلاق تباع في مزاد.



وتزن الريشة المبيعة نحو 9 غرامات، ما يجعلها أكثر قيمة من الذهب، حيث تبلغ قيمة الغرام الواحد من الريشة 5169 دولارا مقارنة بـ 127 دولارا لكل غرام من الذهب، وفقا لأحدث أرقام Gold Broker في المملكة المتحدة.



وقال موقع «روسيا اليوم» الإخباري نقلا عن صحيفة «الغارديان» البريطانية أنه تم تسجيل الريشة باعتبارها «كنزا أصيلا» لدى وزارة الثقافة والتراث في نيوزيلندا، ما يعني أنه لا يمكن شراء الريشة إلا من قبل جامع كنوز مسجل، ولا يمكن للريشة مغادرة البلاد دون إذن.



وتجاوز السعر النهائي لبيع الريشة التقديرات الأولية بكثير، والتي تراوحت بين 2000 و3000 دولار نيوزيلندي، وحطمت الريشة النادرة بذلك الرقم القياسي السابق، عندما بيعت ريشة أخرى لطائر «الهويا» في عام 2010 مقابل 8400 دولار.