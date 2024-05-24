أعلنت شركة «ديبل» التي تطور أداة ترجمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، عن جولة استكتاب لجمع 300 مليون دولار، ما يرفع قيمة الشركة الألمانية الناشئة إلى ملياري دولار.



وأوضحت الشركة التي يقع مقرها في كولونيا في بيان أن جولة التمويل التي تديرها شركة «إندكس فنتشرز» ستوفر دعما لمهمة «ديبل» في «إحداث تحول في طريقة تواصل الشركات في ما بينها في كل أنحاء العالم».



ويجعل التقييم الجديد «ديبل» أكبر شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في ألمانيا، وفقا لصحيفة «هاندلسبلات». وتشتهر «ديبل» بخدمة الترجمة عبر الإنترنت القائمة على الذكاء الاصطناعي، والمتوافرة بـ 32 لغة.



وبالإضافة إلى خدمة ترجمة النصوص القصيرة مجانا، توفر «ديبل» أيضا برامج ترجمة لقاء بدل مالي للشركات ولديها أكثر من مئة ألف اشتراك مدفوع.