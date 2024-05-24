يشكل مشروع منجم للتنقيب عن معدن الليثيوم، المستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، تهديدا جديا لنوع نادر من الأزهار في واد صخري بولاية نيفادا في الغرب الأميركي، وينذر بالقضاء على لوحة طبيعية بديعة يشكلها تفتح البراعم في الربيع. ينظر باتريك دونيلي إلى زهرة صغيرة ذات براعم وردية قائلا: قريبا، سيكشف تفتح هذا النوع الفريد من نوعه في العالم عن كريات صفراء آسرة، في مشهد نادر يهدده مشروع لشركة Ioneer الأسترالية الساعية لإقامة منجم لليثيوم في المكان.



ويقول الناشط البيئي البالغ 41 عاما «يزعمون أنهم لن يضروا بهذه الزهور. ولكن إذا عمد أحدهم إلى بناء منجم على بعد 200 قدم



(60 مترا) من منزلك، ألن يؤثر ذلك بشكل عميق على حياتك؟».



ويوضح عالم الأحياء العضو في منظمة «سنتر فور بايودايفرسيتي» (مركز التنوع البيولوجي) غير الحكومية لوكالة «فرانس برس» أن «هذا المنجم سيؤدي إلى زوال» هذا النوع من النباتات.



وقد أدرجت زهرة الحنطة السوداء هذه، التي يطلق عليها اسم Tiehm›s buckwheat (حنطة تيهم السوداء)، على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض في نهاية عام 2022 من جانب السلطات الفيدرالية، التي حددت أنشطة التعدين باعتبارها التهديد الرئيسي.



ومع نحو 20 ألف عينة تنمو في عدد قليل من الأماكن على مساحة إجمالية تعادل خمسة ملاعب كرة قدم، تجسد هذه الزهور مسألة دقيقة في الولايات المتحدة تتمثل في تبعات التغير المناخي.