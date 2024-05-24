بلغت متسلقة الجبال النيبالية فونجو لاما قمة إيفرست في 14 ساعة و31 دقيقة أمس، محطمة الرقم القياسي لأسرع امرأة تتسلق هذه القمة، على ما قال مسؤول بقطاع السياحة النيبالي.



وقال رئيس مكتب السياحة المحلي في معسكر القاعدة خيم لال غوتام لوكالة فرانس برس إن فونجو «غادرت الساعة 15.52 في 22 مايو ووصلت إلى القمة 06.23 من صباح 23 مايو».



وحطمت فونجو لاما، البالغة حوالي ثلاثين عاما، الرقم القياسي السابق الذي يعود تاريخه إلى عام 2021، بفارق 11 ساعة.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، بينما كانت لا تزال في معسكر قاعدة إيفرست، قالت في منشور على فيسبوك إنها «متأكدة بنسبة 100%» من الوصول «إلى قمة إيفرست».



وفي عام 2018 حطمت فونجو لاما الرقم القياسي لأسرع صعود لامرأة بتسلقها إلى قمة إيفرست في 39 ساعة وست دقائق.



لكن حطم هذا الرقم القياسي لاحقا في عام 2021 من أدا تسانغ يين هونغ، المتحدرة من هونغ كونغ، والتي وصلت إلى القمة في 25 ساعة و50 دقيقة.



ويحمل متسلق الجبال النيبالي لاكبا جيلو شيربا الرقم القياسي لأسرع صعود لرجل إلى قمة إيفرست، حيث وصل إلى القمة في 10 ساعات و56 دقيقة عام 2003.