

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



عقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أمس اجتماعه في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش العديد من الموضوعات وأعمال اللجان المختلفة المدرجة على جدول الأعمال.



وقد ترأس الاجتماع رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام جاسم الرميحي، حيث تم تثبيت بطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها الـ26 «خليجي 26» في الكويت لتكون خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، وذلك كإجراء روتيني وفقا للائحة الاتحاد.



فيما كانت أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضا اقامة بطولة الأندية الخليجية وتضمينها ضمن روزنامة الاتحاد في 2025 حيث من المقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب، كما تقرر أيضا إقامة بطولة المنتخبات الوطنية تحت 23 عاما والتي من المقرر أن تستضيفها الكويت خلال أكتوبر 2025.



بالإضافة إلى ذلك، ناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع جملة المقترحات التي رفعتها لجنة المسابقات بالاتحاد والتي سترسم رزنامة الأحداث بالنسبة لاتحاد كأس الخليج العربي في الفترة المقبلة، من بين هذه المقترحات إقامة بطولة المنتخبات لكرة الصالات بالإضافة إلى إقامة بطولة المنتخبات النسائية وبطولات خاصة بالفئات السنية.



وكما أنه من ضمن المقترحات التي تمت مناقشتها، هي إقامة معرض لمقتنيات قدامى اللاعبين على هامش كأس الخليج في الكويت.