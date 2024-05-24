

سيغيب لاعب الوسط ماركو فيراتي والمهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي عن صفوف منتخب إيطاليا لكرة القدم، بعد أن قرر المدرب لوتشانو سباليتي عدم استدعائهما إلى تشكيلة أولية من 30 لاعبا للمشاركة في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.



وخاض فيراتي (31 عاما) الذي انضم إلى العربي القطري في سبتمبر الماضي، آخر مباراة دولية له في يونيو 2023، بينما لم يلعب إيموبيلي سوى مباراة واحدة منذ ان تولى سباليتي الاشراف على المنتخب خلفا لروبرتو مانشيني الصيف الماضي.



وخاض فيراتي 55 مباراة دولية سجل فيها 3 اهداف، في حين دافع إيموبيلي (34 عاما) عن ألوان المنتخب في 57 مباراة وسجل 17 هدفا، لكن مستواه تراجع هذا الموسم فلم يسجل مع لاتسيو سوى 7 أهداف في الدوري المحلي بعد أن خسر مركزه أساسيا.



وتدافع إيطاليا عن لقبها التي أحرزته صيف 2021 بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي في لندن.



واستدعى سباليتي 7 لاعبين في خط الهجوم وهو نقطة ضعف بطل العالم 4 مرات، بينهم فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ماتيو ريتيغي (جنوى) وجانلوكا سكاماكا (أتالانتا) المنتشي باحراز لقب «يوروبا ليغ» مساء الأربعاء مع أتالانتا والذي سجل 11 هدفا ومرر 4 كرات حاسمة في مختلف المسابقات منذ مطلع مارس.



كما استدعى سباليتي الذي سيعلن في 6 يونيو تشكيلته النهائية، لاعب وسط يوفنتوس، نيكولو فاجولي الذي انتهت فترة ايقافه بسبب قضية مراهنات غير مشروعة.



وتلعب إيطاليا في مجموعة تضم إسبانيا، كرواتيا وألبانيا. تخضع لمعسكر بدءا من 31 مايو في مركز كوفرتشانو التدريبي الوطني وتخوض وديتين مع تركيا (4 يونيو) والبوسنة بعدها بـ5 أيام.



وهنا التشكيلة الأولية:



٭ حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيديل (لاتسيو)، غولييلمو فيكاريو (توتنهام).



٭ الدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، ماتيو دارميان، فيديريكو دي ماركو (إنتر)، راوول بيلانوفا، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، ريكاردو كالافيوري (بولونيا)، أندريا كامبيازو (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، جانلوكا مانشيني (روما)، جورجو سكالفيني (أتالانتا).



٭ الوسط: نيكولو باريلا، دافيدي فراتيزي (إنتر)، براين كريستانتي، لورنتسو بيليغريني (روما)، نيكولو فاجولي (يوفنتوس)، مايكل فولورونشو (فيرونا)، جورجينيو (أرسنال)، سامويلي ريتشي (تورينو).



٭ الهجوم: فيديركو كييزا (يوفنتوس)، ستيفان الشعراوي (روما)، ريكاردو أورسوليني (بولونيا)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيغي (جنوى)، جانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيا زاكانيي (لاتسيو).