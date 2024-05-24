انطلق الاجتماع الـ 27 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة أمس الخميس بمشاركة وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.



وقال رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر في كلمة له إن التحديات التي تواجه المجتمع الخليجي بشتى أنماطها والتي تفرضها البيئة الداخلية أو الإقليمية أو الدولية تلقي على عاتقنا مسؤولية وأمانة الارتقاء بأداء ومحتوى مختلف الوسائل الإعلامية لتعكس تطلعات واهتمامات المجتمع الخليجي وتواكب المستجدات المتسارعة على المستوى الإقليمي والدولي.



وأضاف أن مسؤولية وأمانة الارتقاء بأداء ومحتوى مختلف الوسائل الإعلامية تسهم في تعميق القيم الإيجابية للمجتمع الخليجي وتحقق المزيد من التكامل والوحدة بين الدول الخليجية بما يترجم رؤية وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.



وأكد الشيخ حمد بن ثامر أنه في هذا المجال استراتيجية التعاون الإعلامي المشترك لدول المجلس والتي اعتمد إطارها العام المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الـ 43 ، مشيرا إلى أن «مسؤوليتنا الآن تسريع وتيرة عمل الآليات والأدوات التنفيذية اللازمة لتفعيلها باعتبارها مرجعية وخارطة طريق لعملنا الإعلامي الخليجي المشترك».



وبين أنه منذ أكثر من سبعة أشهر نتابع الأحداث والأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان قطاع غزة والتي باتت تتصدر أولويات وسائل ومنصات الإعلام، موضحا استهداف الاحتلال بشكل مباشر ومتعمد العاملين في المجال الإعلامي لإسكات من ينقلون الحقيقة «فإننا نرى ازدواجية المعايير لدى الإعلام العالمي في مجمله بتحيزه عند تغطية هذه الأحداث وبالتالي تأثيره في تشكيل الرأي العام العالمي».



وأوضح أن هذا الأمر يدعو للتأكيد على أهمية الجهود الإعلامية المشتركة للتنسيق والعمل على نشر وبث المحتوى الفلسطيني بمختلف اللغات لبناء رأي عام دولي داعم للقضايا والحقوق الفلسطينية المشروعة، مبينا أن ذلك ما أكد عليه الاجتماع الوزاري لدول المجلس في دورته الـ 159 الذي عقد بالرياض مؤخرا.



وأعرب عن تمنياته أن تحقق قرارات الاجتماع ما يصبو إليه وزراء الإعلام من الارتقاء بمستوى التكامل والترابط في عملنا الإعلامي الخليجي المشترك وصولا لتحقيق رؤية إعلامية خليجية موحدة.



بدوره، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي في كلمة له إنه من المهم سن ضوابط منظمة لآليات الاعلانات التجارية الالكترونية كضوابط استرشادية بمواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بالدول الأعضاء.



وأشار إلى أهمية العمل على اعداد خطة إعلامية توعوية تتضمن حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية أضافة إلى خلق مبادرة حول السلامة الرقمية للأطفال بدول مجلس التعاون وأن هذا ما عملت عليه الأمانة العامة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الدول الأعضاء.



وأوضح أن ما خلصت إليه لجنة مسؤولية الإعلام الالكتروني في دول المجلس هي مواضيع مرفوعة إلى الاجتماع للاعتماد إضافة إلى أهمية وجود عمل خليجي كبير ومميز يبرز القيم والسمات الخليجية محليا ودوليا ويسهم في تعزيز دور القطاعات الاقتصادية كالسياحة وغيرها وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية المستقبلية مع الاخذ بالاعتبار التجارب الدولية الناجحة.



ويرأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الـ27 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.