

طرحت إدارة الفضاء السيبراني الصينية وهي أكبر هيئة تنظيمية للإنترنت في الصين نموذجا لغويا كبيرا يستند إلى الفلسفة السياسية للرئيس شي جينبينغ، ووصفت ذلك النظام الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي بأنه آمن وموثوق.



وقالت الهيئة في منشور لها هذا الأسبوع عبر حساب على «وي شات» إن المحتوى الأساسي لروبوت الدردشة يستند إلى أيديولوجية شي، وموضوعات تتوافق مع الرواية الحكومية الرسمية، وانها تضمن الجودة المهنية للمحتوى الذي تم إنشاؤه.



ويعتمد المحتوى على ما يعرف رسميا بـ «فكر شي جينبينغ» حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد»، بما يشمل تعليماته حول كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي تم دمجه في دستور البلاد عام 2018.



كما أضاف المنشور أن النموذج الجديد يلبي مجموعة واسعة من احتياجات المستخدمين، ويمكنه الإجابة عن الأسئلة وتحديد التقارير وتلخيص المعلومات والترجمة بين اللغتين الصينية والإنجليزية.



وأوضحت الإدارة أن النموذج الجديد يعتمد على نماذج لغوية مدربة مسبقا ومعتمدة من الحكومة، وأنه لا يزال يخضع للاختبار الداخلي وليس متاحا للاستخدام العام بعد.



وتأتي تلك الخطوة في إطار سعي الصين لتقديم نموذج منافس لـ «شات جي بي تي» الذي طورته الأميركية «أوبن إيه آي» لكنه لا يزال غير متاح للمستخدمين في الصين.