قتل وأصيب العشرات بجروح في انهيار منصة خلال تجمع للمرشح في الانتخابات الرئاسية المكسيكية خورخي ألفاريس ماينيس في شمال البلاد.



وقال سامويل غارسيا، حاكم ولاية نويفو ليون لصحافيين في المكان، «حدثت مأساة لدينا مبدئيا 5 قتلى ونحو 50 جريحا بإصابات مختلفة بعضها خطر»، مشيرا إلى ان المنطقة شهدت عواصف وهبوب رياح قوية وأمطارا غزيرة.



من جهته، أكد المرشح للانتخابات الرئاسية خورخي ألفاريس ماينيس أنه لم يصب بأذى في تجمعه الانتخابي في بلدة سان بيدرو غارسا.



وكتب ماينيس على منصة «إكس»: «أنا بخير وتواصلت مع السلطات» بشأن ما حدث، وقال إن أعضاء فريقه الذين أصيبوا نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وماينيس (38 عاما) مرشح عن حزب «حركة المواطنين» للانتخابات الرئاسية المقررة في الثاني من يونيو المقبل لكن حظوظه بالفوز أقل من المرشحتين كلاوديا شينباوم وسوتشيل غالفيس.



وأظهرت لقطات فيديو للحادث بثتها وسائل إعلام محلية شاشة عملاقة تنهار خلال الفعالية، وفي لقطات أخرى بثت عبر منصة «اكس» ظهر أشخاص ينتشلون من بين كومة هياكل حديد.