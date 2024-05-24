نجلاء العيسى: تقدير دولي جديد لدور بنك الخليج المميز في مجال المسؤولية الاجتماعية

نفتخر بأننا دائماً البنك الأقرب بالتفاعل والتواصل مع المجتمع في مختلف المناسبات

الجوائز تزيدنا إصراراً وتمسكاً بقيمنا ودورنا الرائد في خدمة المجتمع بكل شرائحه

أطلقنا العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تلبي طموحات العملاء والجمهور

فريق «سواعد الخليج» يقوم بدور فاعل بمختلف الفعاليات التي ينظمها أو يرعاها البنك

البنك يقوم بدور توعوي مميز عبر حملتي «لنكن على دراية» و«خطوة نحو التغيير»



اختارت مجلة يوروموني العالمية بنك الخليج ليكون الأفضل بالكويت في المسؤولية الاجتماعية، وذلك خلال حفل كبير أقيم في دبي نهاية الأسبوع الماضي، لتوزيع جوائز التميز لعام 2024، بحضور جمع كبير من الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى في المنطقة.



وتأتي تلك الجائزة تقديرا لدور بنك الخليج المميز في ترسيخ مبادئ الاستدامة الاجتماعية، إلى جانب جهوده البارزة في دعم وتمكين الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة داخل البنك وخارجه، من خلال حزمة متنوعة ومنتقاة من المبادرات والخدمات التي تلبي تطلعاتهم.



تقدير دولي



وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى في تصريح صحافي عقب تسلمها الجائزة: «سعداء بهذا التقدير الدولي الجديد لدور بنك الخليج المميز في مجال المسؤولية الاجتماعية، ما يزيدنا إصرارا وتمسكا بقيمنا ودورنا الرائد في خدمة المجتمع».



وأضافت: «نفتخر بأننا دائما الأقرب في التفاعل والتواصل مع المجتمع، حيث نحرص على التواجد معهم وبينهم في مختلف المناسبات، سواء بشكل مباشر من خلال الفعاليات المتنوعة أو عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة».



وأشارت إلى أن بنك الخليج قد أطلق العديد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي تلبي طموحات العملاء والجمهور، من مختلف الشرائح والأعمار ما جعله يستحق بجدارة أن يكون الأقرب إلى المجتمع ومن الأكثر تفاعلا مع اهتماماتهم.



وذكرت أن فريق «سواعد الخليج» وهو مجموعة تطوعية من موظفي البنك يقوم بدور فاعل في دعهم جهودنا لتعزيز مبادئ الاستدامة الاجتماعية في مختلف الفعاليات التي ينظمها أو يرعاها بنك الخليج.



مبادرات نوعية



واستعرضت العيسى بعض المبادرات والفعاليات الاجتماعية التي أطلقها أو قام برعايتها بنك الخليج خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها رعايته للنسخة التاسعة من ماراثون بنك الخليج وهو الوحيد في الكويت الصنف عالميا، ورعايته لمسابقة برنامج الشركة للعام الثامن عشر على التوالي، والذي تنظمه جمعية إنجاز الكويت سنويا وتنظيم النسخة الثالثة من مسابقة «الداتاثون»، لتمكين المتخصصين في البيانات وطلاب المدارس والجامعات والمهتمين بالعمل في مجالات البيانات والتحليلات ورعاية ملتقى «كلمتين» لتمكين الصناعات الإبداعية في الكويت.



ونوهت إلى أن شهر رمضان الماضي شهد تنظيم ورعاية البنك للعديد من المبادرات المميزة، ومنها: توزيع آلاف وجبات إفطار صائم، والماجلة الرمضانية، والتبرع لصالح المتضررين من الحرب في عزة، وتنظيم نقصة الخليج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الفعاليات الناجحة الأخرى.



دور توعوي



وعلى صعيد متصل، أشارت العيسى إلى أن البنك يقوم بدور مجتمعي بارز في تعزيز الثقافة المالية في المجتمع من خلال دعمه المتواصل، للعام الرابع على التوالي، لحملة «لنكن على دراية» التوعوية، التي ينظمها اتحاد المصارف بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، وكذلك إطلاقه لحملة «خطوة نحو التغيير»، التي تستهدف تغيير ثقافة المجتمع نحو تقليص استخدام البلاستيك.



واختتمت تصريحاتها بالقول: «قدم بنك الخليج نموذجا أكثر تميزا للاستدامة في المجتمع، سواء من حيث إصداره التقرير السنوي للاستدامة، أو من خلال إطلاقه مؤخرا استراتيجيته الطموحة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق ومخطط هيكلي واضح على مدى السنوات الست المقبلة».



يذكر أن مجلة «ميد» كانت قد منحت بنك الخليج مؤخرا، جائزتي «أفضل تنفيذ لمبادرات التنوع والشمولية» و«تمكين المرأة» على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديرا لدوره الرائد في تنفيذ مبادرات نوعية لتعزيز التنوع والشمول في المجتمع.



وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.