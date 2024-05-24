أعلنت جمعية «الأرض» في لبنان ببيان لمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي 2024، عن «إنجاز كبير حققته حملة «Save Our Seal» بفضل التعاون مع SAD AFAG، المنظمة التركية الرائدة في حماية حيوان فقمة الراهب المتوسطية المهددة بالانقراض».



وأوضحت أنه «من خلال تحليل دقيق للبيانات واللقطات من مغارة الفقمة في عمشيت، تم تحديد إحدى الفقمات المرصودة وهي أنثى بالغة تدعى Gülgez، التي تعتبر المغارة ملجأ لها هي التي رصدت في عدة مواقع على شواطئ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ويؤكد ذلك ارتباط الموائل بعضها ببعض وأهميتها الحيوية لاستدامة فقمات البحر الأبيض المتوسط».



وذكرت الجمعية أنها «منذ سنة تماما، أطلقت عريضة إلكترونية لوقف الأعمال المخالفة التي تهدد مغارة الفقمة في عمشيت».



ودعت إلى «التعاون معا على الاستمرار في زيادة الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية تنوعنا البيولوجي ونظمنا البيئية البحرية الثمينة».



وكانت «الأنباء» تابعت في وقت سابق تحركات مجموعة من الناشطين البيئيين في عمشيت ومن مناطق أخرى، على أعمال بناء على عقار يقع في القسم الأخير منه فوق المغارة التي تعيش فيها الفقمة، على شاطئ «البلاطة» في منطقة ترول العقارية - بعشتا على كورنيش الرئيس العماد ميشال سليمان البحري في عمشيت.



الورشة عائدة للمهندسة الاعلامية رلى بهنام، التي اشترت العقار وأنجزت الترتيبات القانونية لعملية البناء، أسوة بما هو حاصل على الشواطئ. وهي حصلت على الموافقات المطلوبة من كل السلطات صاحبة الاختصاص.



الا ان حملة الرفض تفاقمت، بدعوى تسبب أضرار في المغارة، وتهديد وجود الفقمة فيها، والتي شاهدها الأهالي الذين يرتادون الشاطئ هناك مرارا داخل المغارة التي تحمل اسمها، او تسبح في البحر بين منطقتي عمشيت والبترون وصولا إلى ساحل طبرجا في كسروان.