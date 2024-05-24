اندلع حريق ضخم مجهول السبب في مصفاة حمص أمس، ما تسبب بوقوع اضرار مادية كبيرة.



ونشرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) تسجيلا مصورا لألسنة اللهب وأعمدة الدخان الناتجة عن الحريق، فيما كان رجال الاطفاء يحاولون اخماده.



ونقلت «سانا» عن قائد فوج إطفاء حمص الرائد إياد المحمد أم فرق الاطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في الوحدة 100 بمصفاة حمص.



وتحدث ناشطون عن سماع اصوات انفجارات لم تؤكدها مصادر رسمية، في حين أعرب آخرون عن مخاوفهم من تأثير الحريق على توزيع المازوت والتيار الكهربائي، حيث تعزو وزارة الكهرباء ساعات التقنين الطويلة جدا إلى «نقص التوريدات» للفيول.