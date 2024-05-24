

يعقوب العوضي



اختتمت مساء اليوم دورة المدربين من الفئة (د) لكرة اليد في مقر مركز إعداد القادة في الخالدية، حيث استمرت الدورة لمدة خمسة أيام منذ انطلاقها الأحد الماضي وبتنظيم الاتحاد اليد المحلي والهيئة العامة للرياضة والاتحاد الرياضي المدرسي الى جانب اشراف الاتحادين الدولي والآسيوي عليها.



وقدم المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية المحاضران د.خالد الشرجي ود.محمد السماك، وشهدت الدورة تواجد نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا د.بدر الذياب إلى جانب رئيس قسم تطوير وتدريب المدربين والحكام في الهيئة العامة للرياضة نواف الكندري، وموجه فني عام في وزارة التربية بنين وليد عايش السلامين، وأمين السر المساعد في اتحاد اليد عبدالله الذياب.