

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تخصيص يوم عالمي لتذكر مذبحة سريبرينتسا التي وقعت عام 1995، رغم المعارضة الشديدة من قبل صرب البوسنة وصربيا.



ونال القرار الذي صاغته كل من ألمانيا ورواندا 84 صوتا مؤيدا و19 صوتا معارضا مع امتناع 68 دولة عن التصويت. وبذلك سيكون يوم 11 يوليو «اليوم الدولي للتأمل والتذكر للإبادة الجماعية في سريبرينتسا عام 1995».



وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد حذر قبيل التصويت من ان ذلك قد «يسبب فوضى سياسية».



وأعلن في قاعة الجمعية العامة قبيل التصويت، أن هذا القرار «سيعيد فتح جروح قديمة وسيسبب فوضى سياسية، ليس في منطقتنا فقط بل هنا أيضا».



من جهته، أعلن زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك قبل ساعات من التصويت الأممي المتحدة، أنه لن يقبل بهذا القرار ونفى وقوع «إبادة جماعية» في تلك المدينة.



وردا على أسئلة الصحافيين خلال مؤتمر صحافي في سريبرينتسا قال إنه «لن يقبل» القرار، مضيفا «نقول لكم إننا لن نقبله. لن يتم إدراجه في المناهج الدراسية ولن نحيي ذكرى 11 يوليو الواردة فيه».



كما انتقدت روسيا النص «الاستفزازي» الذي «يهدد السلام والأمن» في البوسنة وفي أنحاء المنطقة.



وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا «نعتبر أنه من غير المنطقي على الإطلاق، بل ومن غير الأخلاقي، أن يمحو أعضاء حلف شمال الأطلسي من التاريخ الأدلة على قصفهم في يوغوسلافيا السابقة في عامي 1995 و1999 من خلال إلقاء المسؤولية الكاملة على الصرب»، متهما الغرب ب«رهاب الصرب».



وفي هذا السياق المتوتر حذر الاتحاد الأوروبي من أن «كل من يحاول التشكيك في (الإبادة الجماعية في سربرنيتسا) ليس له مكان في أوروبا».



وأكد دينيس بيسيروفيتش، العضو البوسني (المسلم) في الرئاسة الجماعية للبوسنة، أن «هذا القرار له أهمية قصوى لنشر الحقيقة والمعرفة حول الإبادة الجماعية المرتكبة ضد البوسنيين».



أما أهالي ضحايا المذبحة، فرغم أنهم لم يسامحوا مرتكبيها، فإنهم يأملون أن يقبل الصرب «الحقيقة».



وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت كادا هوتيتش (79 عاما) التي قتل في المجزرة ابنها وزوجها وشقيقاها إنه من الضروري «لأولئك الذين قادوا شعبهم إلى هذا الموقف (الإنكار) أن يقبلوا الحقيقة، حتى نتمكن جميعا من إيجاد السلام واستئناف الحياة».



الجدير بالذكر أنه في الحادي عشر من يوليو عام 1995، قبل أشهر قليلة من انتهاء الصراع الأهلي الذي احتدم في البوسنة لمدة ثلاث سنوات، سيطرت قوات صرب البوسنة بقيادة راتكو ملاديتش على مدينة سربرنيتسا. وفي الأيام التالية، تم إعدام حوالي 8000 رجل وشاب مسلم.



وقد وصفت المذبحة، وهي الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بأنها إبادة جماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة العدل الدولية.



لذلك فهي «حقيقة» لا تقبل الجدل، كما شدد مؤيدو مشروع القرار الأممي الذي تم التصويت لصالحه.



ويدين نص القرار «دون تحفظ أي إنكار لتاريخية الإبادة الجماعية المرتكبة في سربرنيتسا» و«الأفعال التي تمجد الأشخاص الذين أدينوا» بارتكاب هذه الجرائم.