تستمر أسعار الفاكهة بالارتفاع في أسواق دمشق كما في باقي المحافظات، حيث تجاوزت نسبة الـ 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وقال عضو لجنة تجار سوق الهال للخضراوات والفواكه بدمشق، محمد العقاد، إن الأسعار في الأسواق المحلية لا تزال مرتفعة كونها مرتبطة بالعرض الموجود، حتى إنها تبقى أغلى من دول الجوار، وهذه الزيادة اختلفت مقارنة بالعام الماضي أضعافا مضاعفة لتصل إلى أكثر من 70%.



واعتبر «العقاد» أن التصدير لا يعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الفاكهة والذي تبلغ كميته 25 برادا بشكل يومي، وإنما قطف الفلاح لها مبكرا لكسب أسعار أعلى خاصة المشمش والجانرك والخوخ والدراق.



وأضاف لصحيفة «البعث» الرسمية، أن ارتفاع تكاليف المستلزمات الزراعية والإنتاجية من أجور القطاف والتعبئة والنقل والتحميل والعبوات وشراء الأدوية عما قبل من السنوات هو سبب مهم لتضخم الأسعار في ظل ضعف القدرة الشرائية.



وقال تجار في سوق الهال بدمشق، إن ما يصل من فواكه للسوق إلى الآن ما زال قليلا، والسيارة التي تدخل إليه من محافظات مثل القنيطرة أو درعا أو حماة وغيرها تباع مباشرة دون توقف لقلة التوريد.



واعتبروا أن أحوال الطقس بالفترة الماضية أثرت نوعا ما على جني المحاصيل عند الفلاحين، حيث أدت العاصفة الرملية إلى سقوط كميات مقبولة من الثمار.



ويباع المشمش بين 30 و35 ألف ليرة سورية بالجملة، ويصل بالمفرق إلى 50 ألف، وكذلك الكرز الذي يباع بين 35 و40 ألفا ليصل إلى الأهالي بأكثر من ذلك حسب المنطقة.



وتوقع عضو لجنة تجار سوق الهال للخضراوات والفواكه، انخفاض أسعار الفواكه في الأيام المقبلة تزامنا مع نضوج ثمار الأشجار كافة، بحسب ما نقل عنه موقع تلفزيون «سوريا».