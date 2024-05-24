زيارة سريعة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكاليدونيا الجديدة أمس، أملا في أن يعم «السلام والهدوء والأمن في أسرع وقت» بعد أكثر من أسبوع من اندلاع أعمال العنف غير المسبوقة منذ 40 عاما في الأرخبيل الفرنسي الواقع جنوب المحيط الهادئ.



وفور نزوله من الطائرة في مطار نوميا، أعرب ماكرون عن رغبته في «أن يقف إلى جانب الشعب لكي يعم السلام والهدوء والأمن في أسرع وقت. إنها الأولوية القصوى».



وتحاور الرئيس الفرنسي، ويرافقه وزراء الداخلية والجيوش وأقاليم ما وراء البحار، لأكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة مع نواب وفاعلين في المجال الاقتصادي في الأرخبيل الذي أدت أعمال العنف والدمار فيه إلى وضع كارثي. واستبعد ماكرون أن تكون «التهدئة» من خلال «التراجع عن الإصلاح الدستوري». وأضاف «مع ذلك على جميع الأطراف المعنية العودة إلى طاولة المفاوضات».



ومنذ بدء أعمال العنف في الأرخبيل الفرنسي، قتل ستة أشخاص بينهم دركيان. وأصيب نحو 86 من عناصر الشرطة والدرك بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان.



وأثناء زيارته لمركز شرطة في وسط نوميا، تحدث إيمانويل ماكرون عن «حركة تمرد غير مسبوقة» لم يتوقع أحد «اندلاعها بهذا المستوى من التنظيم والعنف».



وأعلن الرئيس الفرنسي صباح أمس، أن قوات الأمن المنتشرة في كاليدونيا الجديدة وعديدها حوالي ثلاثة آلاف عنصر، ستبقى في الأرخبيل «طالما دعت الحاجة حتى خلال الألعاب الأولمبية» في باريس التي تختتم مطلع سبتمبر.



وسيشكل الرئيس الفرنسي وفدا للتحاور يضم ثلاثة مسؤولين كبارا سيظلون في كاليدونيا الجديدة «طالما استلزم الأمر، للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل»، كما قال رئيس الوزراء غابريال أتال أمس الأول. وأكد ماكرون لدى وصوله إلى كاليدونيا الجديدة، أنه «لا مهلة» محددة لبقائه، ووعد بأنه «ستتخذ قرارات وستصدر إعلانات».



وتأتي الزيارة المفاجئة في وقت تتزايد فيه المطالب حتى في صفوف الأغلبية الرئاسية، بتأجيل مشروع قانون خاص بناخبي الأرخبيل الذي رفضه الانفصاليون، وكان سببا لاندلاع أعمال الشغب.



والتقى ماكرون جميع مكونات الأحزاب الانفصالية في كاليدونيا الجديدة التي حضرت أمس الاجتماع الذي نظمه الرئيس الفرنسي لإطلاق الحوار في الأرخبيل، بحسب قائمة الوفد التي وزعها قصر الإليزيه. والتقى ماكرون في وقت سابق الجناح المعتدل من الناشطين غير الانفصاليين.



وعلى الأرض حيث لا تزال حال الطوارئ سائدة (حظر التجول ليلا والتجمعات وحمل السلاح وتطبيق تيك توك)، كانت «ليلة هادئة»، بحسب ما ذكر المفوض السامي للجمهورية لوي لو فران لفرانس برس صباح أمس.



وقال ممثل الدولة الفرنسية في أراضي ما وراء البحار «لم تحدث أضرار إضافية لكن هناك الكثير من الدمار»، فيما أودع 281 شخصا السجن منذ 12 مايو، بحسب مصدر قضائي.



وذكرت فرانس برس أمس، أنه على الطريق الذي يربط دومبيا شمال العاصمة بنوميا، هناك حواجز وسيارات محترقة تعرقل حركة السير.



في نوميا الكبرى تم تعزيز هذه الحواجز ليلا. ورفع الانفصاليون أعلامهم وعلقوا لافتات كتب عليها «دارمانان قاتل». وقد بدأت العودة إلى الحياة الطبيعية وسط نوميا وسط انتشار أمني مكثف، حيث أعادت متاجر فتح أبوابها.



وأكد ماكرون أمس، أنه «ينبغي عدم تمديد حال الطوارئ» أكثر من المهلة القانونية ومدتها 12 يوما، شرط «دعوة جميع زعماء» الأرخبيل إلى «رفع الحواجز».



والدليل على صعوبة السيطرة على الوضع الأمني، سيبقى المطار الدولي مغلقا أمام الرحلات التجارية حتى صباح غد السبت.



وإضافة إلى عدم الاستقرار استهدف الأرخبيل بهجوم إلكتروني «بقوة غير مسبوقة»، حسبما أعلن كريستوفر غيغس عضو الحكومة الجماعية لكاليدونيا. وأكد أنه تم وقف الهجوم «قبل أن تحدث أضرار كبيرة».