يوسف الرويح: الجوائز تؤكد قوة أداء «بيتك» ومكانته الرائدة بمجال الصناعة المصرفية

نتطلع لحصد المزيد من النجاح عبر مواصلة الجهود لتعزيز مكانة البنك الرائدة عالمياً

فخورون بالإنجاز.. والجوائز تعد شهادة استحقاق لثقة العملاء باعتبارهم شركاء النجاح

مشعل الشايع: جائزة البنك الأكثر استدامة بالكويت تجسد مبادراتنا ذات القيمة المضافة

طارق العجيل: «أفضل بنك رقمي بالكويت» تقدير مستحق لنجاح جهود التحول الرقمي

خالد الشامي: جائزة صفقة التمويل الإسلامي تعبر عن خبرتنا الطويلة بمجال الصكوك



حصد بيت التمويل الكويتي «بيتك» 5 جوائز مرموقة من «يوروموني» المجلة العالمية المرموقة، وذلك ضمن جوائز التميز المصرفي من المجلة للعام 2024، والتي تم الإعلان عنها خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط من «يوروموني» المقام في دبي، كتقدير عالمي لجهود البنك ومكانته الرائدة في القطاع المصرفي الإسلامي.



والجوائز هي: أفضل بنك في الكويت، والبنك الأكثر استدامة في الكويت، وأفضل بنك رقمي في الكويت عن بنك «تم» الرقمي، وأفضل بنك إسلامي في الكويت، فيما فازت شركة «بيتك كابيتال» للاستثمار، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك»، بجائزة صفقة التمويل الإسلامي عن صفقة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار لجمهورية تركيا.



وتسلم الجوائز نيابة عن «بيتك»، نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام يوسف الرويح، ونائب المدير العام للالتزام الرقابي والحوكمة للمجموعة مشعل الشايع، ونائب المدير العام للتحول الرقمي م.طارق العجيل، فيما تسلم جائزة «بيتك كابيتال»، نائب رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في «بيتك كابيتال» خالد الشامي.



معايير الاختيار



وقد تم اختيار المؤسسات المالية الفائزة بجوائز مجلة «يوروموني» للتمويل الإسلامي من قبل لجنة مكونة من محررين وفريق أبحاث، وذلك بالاستناد إلى معايير محددة مثل الملاءة المالية ومؤشرات الأداء، والخدمات التمويلية المتنوعة والشاملة، بالإضافة إلى عناصر الابتكار، وحجم البنك وقدرته على تحقيق النمو المستدام، والتعامل مع الظروف المتغيرة في الأسواق، وتلبية احتياجات عملائه وتطوره التكنولوجي وإنجازاته في مجال التحول الرقمي.



وتمنح «يوروموني» هذه الجوائز المرموقة للمؤسسات المالية التي تظهر أداء متميزا في قطاعات محددة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث تهدف هذه الجوائز إلى تكريم المؤسسات المالية الإسلامية التي ساهمت في تطوير سوق الصيرفة والتمويل الإسلامي وأحدثت أثرا إيجابيا في الأسواق التي تعمل بها.



ويعتبر الفوز بهذه المجموعة من الجوائز من «يوروموني»- المجلة العالمية المرموقة، تقديرا يضاف إلى سلسلة الإنجازات والنجاحات التي يحققها «بيتك» الذي يسارع الخطى للانطلاق نحو تحقيق هدفه المنشود في أن يتبوأ مكانته المستحقة بين أكبر 100 بنك في العالم، وأن يترك بصمة واضحة في دعم التطور والنمو الاقتصادي في دولة الكويت.



مكانة مصرفية رائدة



في هذا السياق، قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في «بيتك» يوسف الرويح، إن هذه الجوائز تؤكد التقدير الذي يحظى به «بيتك» وقوة أدائه، ومتانة وضعه المالي ومكانته الرائدة في الصناعة المصرفية بشكل عام والصناعة المصرفية الإسلامية على وجه الخصوص.



وأعرب الرويح عن فخر «بيتك» بهذا الإنجاز الذي جاء نتيجة عمل جماعي وجهود مخلصة وتفان كبير أظهره فريق عمل «بيتك»، منوها بأن الجوائز تعد شهادة استحقاق لثقة العملاء باعتبارهم شركاء النجاح لـ «بيتك» في كل أعماله.



وأشار إلى أن «بيتك» يتطلع إلى حصد المزيد من النجاح من خلال مواصلة الجهود لتعزيز مكانته الرائدة عالميا على مستوى المجموعة المنتشرة في 12 دولة حول العالم.



مبادرات ذات قيمة مضافة



من جانبه، أشار نائب المدير العام للالتزام الرقابي والحوكمة للمجموعة مشعل الشايع، إلى أن فوز «بيتك» بجائزة «البنك الأكثر استدامة في الكويت» تجسد جهود «بيتك» في تنفيذ مبادرات ذات قيمة مضافة في نطاق الاستدامة والتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية ESG والحوكمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG، إلى جانب جودة الأعمال وكفاءة الأداء والتميز في تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة وتلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائه الكبيرة من مختلف الشرائح.



بدوره، أوضح نائب المدير العام للتحول الرقمي م.طارق العجيل، أن فوز «بيتك» بجائزة «أفضل بنك رقمي في الكويت» عن بنك «تم» الرقمي، هو تقدير مستحق لنجاح جهود التحول الرقمي، والتميز في تقديم خدمات ومنتجات مالية رائدة، وحلول مبتكرة، وخدمات مصرفية رقمية شبابية متقدمة أبرزها بنك «تم» الرقمي، وهو أول بنك رقمي إسلامي في الكويت، مؤكدا الحرص على مواصلة تطوير مبادرات وخدمات مصرفية رقمية رائدة تسهم في تعزيز تجربة العملاء وتلبية تطلعاتهم.



خبرة طويلة بالصكوك



من جهته، قال نائب رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال» خالد الشامي، إن فوز الشركة بجائزة صفقة التمويل الإسلامي عن صفقة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار لجمهورية تركيا، يعبر عن المكانة المرموقة والخبرة الطويلة في مجال الصكوك التي أصبحت تمثل الخيار المفضل للشركات والحكومات لتمويل مشاريعها وخططها للتطوير والتوسع وتنفيذ خطط النمو.



وأوضح أن «بيتك- كابيتال»، نجحت بتنفيذ عدد من الصفقات الكبيرة في الكويت والمنطقة، لاسيما في سوق الصكوك والتي عززت مكانة الشركة في توفير خدمات ومنتجات استثمارية متكاملة ومتعددة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذات كفاءة.



وأضاف أن مجموعة «بيتك» لعبت كذلك دورا مهما في الاستدامة عبر الصكوك الخضراء، حيث نجحت «بيتك كابيتال» سابقا في ترتيب العديد من الإصدارات في هذا المجال، ومن أهم هذه الإصدارات عملية إصدار صكوك الاستدامة لصالح «بيتك تركيا» بقيمة 350 مليون دولار، وهو الإصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم إصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال.