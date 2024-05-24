كشفت مصادر روسية مطلعة، في تصريحات لوكالة رويترز البريطانية عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لوقف الحرب في أوكرانيا من خلال وقف لإطلاق النار يتم التفاوض عليه ويعترف بخطوط ساحة المعركة الحالية، مضيفة أنه مستعد لمواصلة القتال إذا لم تستجب كييف ودول الغرب.

وقالت 3 مصادر مطلعة على المناقشات التي دارت داخل الوفد المرافق لبوتين في الكرملين، إن الرئيس الروسي أعرب لمجموعة من المستشارين عن إحباطه بشأن ما يعتبره محاولات مدعومة من الغرب لإحباط المفاوضات وقرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستبعاد المحادثات.



وقال مصدر آخر، وهو مصدر روسي رفيع المستوى عمل مع بوتين وعلي معرفة بالمحادثات رفيعة المستوى: يمكن لبوتين أن يقاتل بقدر ما يحتاج إليه، لكن بوتين مستعد أيضًا لوقف إطلاق النار لتجميد الحرب.



وفي سياق متصل، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين ردًا على طلب للتعليق إن رئيس الكرملين أوضح مرارًا أن روسيا منفتحة على الحوار لتحقيق أهدافها قائلًا: إن البلاد لا تريد حربًا أبدية، فيما امتنعت وزارتا الخارجية والدفاع الأوكرانيتان عن الرد على الأسئلة.