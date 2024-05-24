دعا وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الجمعة اسرائيل الى عدم "ترهيب" أو "تهديد" قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غالانت.

وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الاسباني العام "تي في اي"، أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم"، داعيا الى "احترام المحكمة الجنائية الدولية".



وأضاف وزير الخارجية الإسباني السابق أن ما فعله المدعي العام للمحكمة "في عرضه قضية، يجب ألا يعتبر موقفا معاديا للسامية".



طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، وثلاثة من قادة حماس بتهمة "الإبادة" وغيره من أعمال العنف" و"احتجاز رهائن كجريمة حرب".