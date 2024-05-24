بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده،

مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين، متمنيا سموه، حفظه الله، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين دوام الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.