بعث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف اليوم الجمعة ببرقية تعزية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الفريق الشيخ سيف بن زايد بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الفريق متقاعد حمد بن سهيل الخييلي، طيب الله ثراه.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي: إن الشيخ فهد اليوسف بعث ببرقية تعزية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة حمد الخييلي، طيب الله ثراه، داعيا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.