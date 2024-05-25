أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري، وصوت أعضاء المحكمة على القرار بأغلبية 13 مقابل 2.



وقال رئيس المحكمة نواف سلام أثناء تلاوته القرار ان «الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية»، مؤكدا انه يجب على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح.



كما تضمن القرار انه على إسرائيل فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، وان تقدم اسرائيل إلى المحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.



وفي السياق، قال سلام في بداية كلمته ان جنوب أفريقيا طالبت المحكمة بتطبيق اختصاصها وفرض تدابير طارئة لوقف الحرب، مضيفا ان المحكمة تذكر أن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، وان الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف.



وقال ان الهجوم البري الذي بدأته إسرائيل على رفح لا يزال مستمرا وأدى إلى موجة نزوح أخرى، واعتبرت المحكمة الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد معاناة السكان. كما ادى إلى نزوح نحو 800 ألف شخص من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري.



وطالب إسرائيل بأن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.



وتابع ان مسؤولين أمميين أكدوا باستمرار على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح، مضيفا ان التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، كما ان برنامج الغذاء العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.



وأكد رئيس محكمة العدل الدولية ان جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح.



وقال: إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي، وتجد المحكمة أن الوضع الناجم عن هجوم إسرائيل على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين.



وأوضح ان الظروف تتطلب تغيير قرارنا الصادر في 28 مارس الماضي، ورأى أن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا بالمنطقة، وقال انه حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي.



وحثت محكمة العدل الدولية على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم «حماس» خلال هجومها على اسرائيل في السابع من أكتوبر.



وقالت المحكمة «ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط».



وفور صدور القرار، شنت اسرائيل غارات مكثفة على مدينة رفح، بحسب قناة «الجزيرة».



كما جاءت ردود الفعل الاسرائيلية بشكل سريع وغاضب على قرار المحكمة، حيث قال وزير المالية بتسلئيل سموتريش ان إسرائيل في حالة حرب من أجل وجودها، في الأوقات الحزينة من التاريخ، لم نتمكن من الوقوف بمفردنا.



وأضاف: يتمتع الشعب اليهودي اليوم بالاستقلال والقدرة على الدفاع عن حياته، ومن يطالب الكيان بوقف الحرب، يطالبه بإنهاء وجوده بنفسه، ولن نوافق على ذلك.



من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الأمر غير ذي الصلة الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط، احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لـ «حماس»، حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب.



وقال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان: كما حذرت، فإن قرار حكومة الكيان بالمثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كان خطأ فادحا ووقوعا في فخ ذي نهاية محددة.



من جانبها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار محكمة العدل الدولية، وقالت إنها كانت تتوقع «من محكمة العدل إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كل غزة وليس في رفح فقط».



ودعت الحركة «المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بهذا القرار، والمضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كل القرارات الأممية التي تجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من 7 أشهر».



كما رحبت جنوب أفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرة انه «الأكثر حزما» تجاه إسرائيل، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.



وأكدت وزيرة الخارجية ناليدي باندور «أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات المؤقتة، ودعوة واضحة جدا لوقف إطلاق النار».