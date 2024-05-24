نفى مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية المصرية وجود أي قرار خاص بوقف استيراد السيارات في مصر بكل أنواعها، سواء السيارات الخاصة بالمعاقين أو حتى الاستيراد الشخصي للسيارات.



وأضاف المصدر، حسبما نشره «اليوم السابع» أنه لا يوجد قرار رسمي صدر بهذا الشأن، وفي حال وجود قرار رسمي سينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن ما يتداول شائعات هدفها البلبة في سوق السيارات.



من جانبه، قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، بحسب «اليوم السابع»، إن قرار وقف استيراد السيارات في مصر غير صحيح بالمرة، معللا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي من أي جهة رسمية بشأن إيقاف «الاسيد نمبر» حتى الآن، موضحا أن «الأسيد نمبر» متوقف لعدة سلع وليس السيارات فقط وليست تلك المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك نظرا لوجود تحديث بالمنظومة ليس أكثر.



وبسؤال أحد مستوردي السيارات، أكد أنه لا يوجد أي قرارات في هذا الشأن، ولكن ما حدث بالفعل وجود تحديث بمنظومة الحجز المسبق للشحنات بالجمارك، وهذا أمر يحدث بشكل شبه دوري، وليست المرة الأولى، وبالإضافة إلى ذلك لم يتم نشر أي نص قرار رسمي أو حتى أي تعليق من مصلحة الجمارك ووزارة المالية حتى الآن، ما يؤكد أن ما حدث محاولة من بعض التجار لتصريف المحزون لديهم وتحريك السوق نظرا لحالة الركود الحالية في البيع والشراء.