أوقف مصرف التسليف الشعبي منح القروض الشخصية، بسبب كثرة الطلبات.



ونقل موقع «أثر» عن مصدر مسؤول أن المصرف أوقف استقبال طلبات القروض الشخصية. وأشار المصدر إلى أن السبب في ذلك هو تراكم طلبات القرض الشخصي نظراً لشدة الإقبال عليه، مؤكداً أن المصرف وفروعه مستمرين بمنح القروض الشخصية المسجل عليها قديماً، والمستحقة لأصحابها.



وأشار المصدر إلى أن قرار المصرف بإيقاف استقبال طلبات القرض الشخصي وقرض الطاقة المتجددة التي تم إيقافها قبل فترة، يعتبر من الأمور الروتينية التنظيمية للمصرف، متوقعاً أن يستأنف المصرف استقبال الطلبات بعد شهرين تقريباً من الآن ريثما يتم الانتهاء من الطلبات المستحقة كافة.



يشار إلى أن سقف القرض الشخصي يبلغ 5 ملايين ليرة سورية، بينما كان المصرف يدرس إمكانية رفع سقف القرض إلى نحو 10 ملايين ليرة سورية.