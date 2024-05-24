ذكرت الإدارة الذاتية، التي أعلنها الأكراد من جانب واحد في شمال شرق سورية، في بيان، أنها سلمت لوفد بريطاني امرأة وثلاثة أطفال من ذوي مقاتلي تنظيم «داعش» كانوا في أحد مراكز الاحتجاز التي تديرها في مناطق سيطرتها.



وذكرت الإدارة الذاتية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أنها سلمت بريطانيا «امرأة و3 أطفال» في ختام لقاء جمع بين مسؤولين محليين ووفد بريطاني برئاسة آن سنو، الممثلة الخاصة للمملكة المتحدة في سورية، والسكرتير السياسي الثاني في مكتب المملكة المتحدة لشؤون سوريو إد ويلكس.



وأكد مصدر في الإدارة الذاتية الكردية لـ «فرانس برس» أن الأربعة «كانوا في مخيم الروج»، وهو واحد من مخيمين يحتجز فيها مسلحو قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يسيطر عليها الأكراد، معتقلين من بينهم عائلات مسلحي التنظيم، إلى جانب مخيم الهول.

وقالت «الإدارة الذاتية» ان التسليم تم بعد التوقيع على وثيقة تسليم رسمية من الجانبين.



الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات المشتركة في «الإدارة» إلهام أحمد قالت من جانبها إن العلاقة مع المملكة المتحدة قوية، لاسيما في محاربة الإرهاب وإيجاد حلول لـ «مشكلة الإرهاب»، وضرورة محاسبة الآلاف من مقاتلي التنظيم في مراكز التوقيف لدى «الإدارة الذاتية»، على حد قولها.



وقالت إلهام أحمد خلال اللقاء إن المناطق التي تقع تحت سيطرة «الإدارة الذاتية» تعاني من أوضاع إنسانية صعبة، وتأثرت بشكل كبير بالنزاعات والحروب، وإغلاق المعابر الإنسانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وهو ما يستدعي البحث عن طرق جديدة لتوصيل المساعدات أو تخصيص ميزانية لدعم المشاريع التي تلبي احتياجات السكان في المنطقة.



ووفق ما نشرته «الإدارة» فإن آن سنو أكدت على التزام بلادها بالعمل مع شركائها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش».



وتعود آخر عملية تسليم لمواطنين أجانب إلى بلدهم من شمال شرق سورية إلى 7 مايو، حين أعلنت الولايات المتحدة أنها أعادت 11 أميركيا بينهم خمسة قاصرين، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حينها، في بيان، إنه بالإضافة إلى مواطنيه، سمحت العملية أيضا بإعادة ستة كنديين وأربعة هولنديين وفنلندي واحد، بينهم ثمانية أطفال.